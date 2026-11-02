联合国在开展35年后逐步撤销西撒哈拉任务——The National

在安理会未能延长其授权期限后，联合国已开始逐步撤销在西撒哈拉的MINURSO维和任务。该任务已运作35年，并于11月1日正式结束行动，The National报道。

撤出人员和关闭基地

联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克表示，将保留一支较小的团队，以监督人员撤离和设施关闭。该组织计划遣返约160名军事观察员，撤出约180名文职人员和与任务相关的工作人员，并关闭约13个任务基地和驻点。

作为撤销MINURSO工作的一部分，联合国还将处置或移交设备，拆除通信和后勤系统，并终止合同。该程序将由联合国业务支助部管理的一支团队负责。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯呼吁各方在任务撤出期间开展合作。

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安理会陷入僵局

该任务的终止是联合国安理会就西撒哈拉未来问题陷入外交僵局的结果。摩洛哥声称拥有该领土，而波利萨里奥阵线则寻求独立。

去年，安理会通过了一项由美国起草的决议，其中将摩洛哥提出的在其主权下给予该领土自治的建议称为最可行的解决方案。今年，俄罗斯这一侵略国——去年投票时弃权——否决了一项获得美国支持的新决议草案。该文件 предусматривает加强对摩洛哥计划的支持，并缩减维和部队。另一份俄罗斯替代草案也未获通过，因此该任务未能获得续期授权。

摩洛哥王宫对任务关闭表示欢迎，称这是将西撒哈拉问题从联合国安理会议程中移除的重要一步。

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