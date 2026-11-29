欧佩克+计划在2027年第一季度维持石油目标产量不变。同时，该组织将成员国最大产能审计延长至3月底。该审计原本将作为确定2027年配额的基础。

据《国家报》报道，审计结果计划在6月举行的下一次欧佩克+部长级会议上讨论。代表们表示，该组织成员原则上同意维持第一季度的生产目标。

袭击和航运问题

沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼对针对能源基础设施的袭击以及海运受扰表示担忧。这些国家认为，此类因素正在加剧石油市场的不稳定。

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声明指出，将受损能源设施恢复至满负荷需要大量成本和时间，影响整体供应的可获得性。该组织称，运输和保险成本超过商品价值的三分之一，令原油和石油产品运输更加困难，并给全球经济带来额外的通胀压力。

配额争议

伊拉克拒绝接受对其产能的拟议评估，认为该评估过低。哈萨克斯坦也坚持要求采用更高的数值。伊拉克石油部长巴西姆·胡代尔此前表示，与其他中东国家相比，该国的特殊情况是提高其配额的依据。

欧佩克+10月石油产量增加204万桶/日，至4123万桶/日，原因是波斯湾生产国恢复了受战争扰乱的产量。这约为该组织2月产量4272万桶/日的97%。根据欧佩克二手来源的估算，沙特阿拉伯日产量增加118万桶，至约919万桶，仍低于其约1050万桶/日的目标水平。

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