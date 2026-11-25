OpenAI已开始为一小部分Pro套餐订阅用户在ChatGPT中推出整合后的Chat和Work界面。作为调整的一部分，这些模式将共用使用计数器，因此部分最活跃的用户可能会更快达到既定限额。

Chat和Work共用限额

据TechCrunch报道，OpenAI此前已通过电子邮件通知用户Chat和Work将合并。该公司一名代表向该媒体表示，预计大多数用户不会更频繁地遇到限额重置。不过，一小部分使用最频繁的用户可能会更早耗尽可用使用额度。

一些订阅用户在社交媒体和OpenAI社区论坛上表达了担忧。他们担心，Chat和Work的共用限额可能会在订阅价格不变的情况下，减少他们使用具备增强推理能力模型的机会。

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Instant将保持不限额

与Instant模型的对话不会计入共用限额，并将保持不限额。即使其他ChatGPT功能的限额耗尽，用户仍可以继续使用Instant。

根据OpenAI支持页面的信息，该公司计划在12月更广泛地推行共用限额。OpenAI的一名代表还表示，公司将努力提高效率，以便订阅用户能够在其套餐范围内获得更多功能。

OpenAI的竞争对手Anthropic也于9月将其聊天机器人Claude与面向工作任务的Cowork服务整合到一个界面中。

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