在美国旧金山，OpenAI表示，其最新语言模型能够设计新的蛋白质，其中一部分在实验室测试中表现出预期特性。据《自然》报道，这些实验表明，通用大型语言模型开始执行此前由专门的人工智能工具完成的任务。

针对五个目标的蛋白质

OpenAI研究团队要求GPT-6.2模型创建能够与五个生物学目标结合的三维蛋白质结构。其中包括与肿瘤和免疫疾病相关的蛋白质。随后，科学家使用专门的AI工具，确定这些设计结构对应的遗传序列。

实验室实验确认，约11%的设计结构能够与为其指定的目标结合。该团队还展示，其语言模型可以创建蛋白质序列、重新设计现有抗体，并完成其他通常交由专门系统执行的任务。

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与专门模型的比较

11月初，Phylo研究员Xinming Tu测试了OpenAI、Anthropic和Google的语言模型如何预测鲜为人知的细菌蛋白质序列。根据他的观察，Anthropic最新的Claude模型不仅超过了其他大型语言模型，也超过了在大型蛋白质序列数据集上训练的专门蛋白质语言模型。

Tu、哈佛医学院计算生物学家Leo Chen及其他研究人员还发现，Claude能够完成蛋白质结构预测的关键步骤。与此同时，在一些任务中，包括预测蛋白质三维结构，OpenAI的模型明显落后于专门工具。

OpenAI生命科学研究负责人Joy Jiao称，这项工作证明了这种方法在原则上的可行性，并强调关键步骤仍然需要专门系统。一些科学家也质疑语言模型在多大程度上掌握了蛋白质生物学的基本规律，并认为部分结果可能与复现其训练数据有关。

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