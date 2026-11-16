在美国，OpenAI推出了一款用于检测可能的儿童性虐待材料（CSAM）的新工具，其中包括借助人工智能生成的图像。据《国会山报》报道，该图像分类器将向经过审核的组织以及从事网络安全工作的执法机构开放。

分类器将需要人工审核

该工具经过训练和测试，用于识别虐待的视觉迹象。OpenAI表示，这是首个针对可能包含CSAM的人工智能生成内容设有专门信号的图像分类器。

该公司表示，与现有工具相比，其产品误标的图像数量约少48%，同时检测到的带有虐待迹象的图像数量大致相同。OpenAI称，其工具筛选出的材料包含虐待迹象的可能性约为两倍。

公司强调，分类器的结果仍必须由人工审核。该工具是在美国失踪与受剥削儿童国家中心、Tech Coalition以及ROOST（Robust Online Safety Tools）项目的参与下开发的。

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OpenAI儿童安全公共政策负责人约翰·巴克利表示，在产品开发期间，执法部门反映资源不足。据他称，该工具不会提供给未接受过对此类材料进行专业审核培训的个人开发者。

ChatGPT中的警告

OpenAI的模型已禁止CSAM，并经过训练，会拒绝有关创建此类材料的请求。该公司还将在ChatGPT中推出警告，在用户试图寻找露骨材料时出现，并将用户引导至行为支持资源。

OpenAI计划删除被标记的对话，并暂停用户对ChatGPT的访问24小时，同时保留获得专业支持的可能性。该公司表示，重复违规可能导致更长期的限制、关闭账户或通知执法部门。

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