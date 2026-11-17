OpenAI正与北约通信与信息局合作，向联盟的关键机构提供先进人工智能模型，以保护盟军网络。据阿纳多卢通讯社报道，消息援引该公司的一份声明。OpenAI表示，作为这项工作的一部分，北约每月使用多达3000亿个输入和输出令牌。

发现漏洞

这些模型在Daybreak倡议框架内使用。OpenAI称，该倡议 предусматривает由获得授权的网络防御专家使用AI分析软件、调查可疑活动、检查漏洞，以及开发和测试修复方案。

北约通信与信息局总经理迪伦·布朗表示，基于AI的网络防御模型可加快漏洞搜索，使人们能够以机器速度发现新威胁，并帮助防御人员领先于对手。他表示，这些技术增强了联盟的网络韧性、作战能力以及对关键数字基础设施的保护。

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OpenAI指出，其工具在北约的早期使用有助于加强多国团队的专业能力，这些团队全天候保护盟军网络。该公司还表示，这一经验可能对欧洲及整个联盟的网络防御专家有所帮助。

Crossed Swords演习

OpenAI还支持了由北约合作网络防御卓越中心组织的2026年Crossed Swords演习。该项目新增了一个单独的培训方向，参与者在技术环境中使用Daybreak，为网络行动创建、部署和评估AI智能体。该公司指出，重点是保持人类控制。

布朗还表示，随着模型使用量的增加，该机构将研究令牌消耗、应用场景和AI模型的经济性。他表示，这将有助于优化成本、评估竞争性解决方案，并就采购作出知情决策。OpenAI表示致力于遵循北约关于负责任、安全和可靠部署AI的原则。

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