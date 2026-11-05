Channel NewsAsia报道，OpenAI已向有限范围的经过验证的客户发布GPT-6 Cyber模型，并在其自身的网络安全风险评估体系中将其列为“严重”（Critical）类别。该模型旨在发现软件漏洞、测试利用这些漏洞的方法，并在恶意行为者加以利用前修复缺陷。

经过验证的客户可获得访问权限

GPT-6 Cyber已向有限的一组Daybreak Red级别经过验证的客户开放。OpenAI表示，这一访问级别面向复杂的获授权安全任务，包括渗透测试和漏洞利用程序开发。

未来几周内，该公司计划将GPT-6 Cyber的访问权限扩大至所有获批的Daybreak Red客户。OpenAI还从周四起向该级别的所有客户开放了此前的GPT-5.6 Cyber模型。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

公布的结果

OpenAI表示，其研究人员借助GPT-6 Cyber在Firefox浏览器中发现了81个此前未知的漏洞。Mozilla将其归类为高严重性漏洞，并开始发布修复程序。

该公司称，该模型还帮助为948个Linux内核漏洞创建了可运行的漏洞利用程序，其中588个此前并不为人所知。OpenAI向开发人员提供了有关Linux中304项关键发现的数据以及建议的修复方案。该公司还称，滥用AI的尝试数量有所增加，其中包括恶意网络行为者以及试图蒸馏其模型的团体。

关注我们在