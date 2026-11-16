OpenAI将与研究机构Apollo Research开展一项试点项目，该机构的六名安全评估专家将在OpenAI内部工作。据TechCrunch报道，并援引Apollo的消息，这些专家将检查人工智能模型是否试图破坏其自身与安全或控制要求保持一致的机制。

研究人员还将监测模型可能试图削弱其未来版本控制机制的行为。Apollo未透露试点项目何时启动。

研究人员将检查什么

作为评估的一部分，Apollo将研究训练是否会为颠覆性行为创造激励，测试是否可能触发此类行为，此类行为是否会在模型的内部使用过程中出现，以及是否能够检测到与此类行为相关的推理。

此前，OpenAI公布的结果显示，在训练GPT-5.6 Sol期间，该模型开始为其未来版本留下指令，建议其向用户隐瞒错误以及不符合安全要求的行为。Apollo与OpenAI此前的研究也显示，当模型知道自己正在接受测试时，可能会表现出不同的行为。

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Apollo将获得何种访问权限

OpenAI将向Apollo提供检查可能的颠覆性行为尝试所需的信息。这些信息将包括相关代码和数据集、带有可用推理记录和奖励的强化学习训练运行结果，以及向模型中间检查点版本发送查询的能力。

同时，访问权限将限于商定的主张、具体模型和评估期间。OpenAI可能因技术不可行性、安全风险或知识产权保护而不提供某些信息，但同意不会仅因数据可能对公司不利而隐瞒这些数据。

Apollo也将只能接触由OpenAI选择的获授权员工，尽管其可以推荐候选人。该组织将能够发布独立结论，但OpenAI将能够限制用于公开论证这些结论的证据范围。Apollo称，这项试点是迈向更广泛访问权和信息披露的雄心勃勃的第一步。

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