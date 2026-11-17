在美国，电网运营商PJM Interconnection已向联邦能源监管委员会提议简化新发电容量投运以及大型用户接入的程序。这旨在数据中心电力需求迅速增长的背景下加快相关流程。

容量短缺

PJM服务于13个州，据OilPrice报道，其面临约6.8吉瓦发电容量的缺口。该媒体援引路透社报道称，这一缺口是在PJM为2028/2029年度采购容量的6月拍卖中发现的。运营商必须在相应期间前落实这部分容量，以满足高峰需求。

PJM发言人杰夫·希尔兹表示，新的发电设施和输电网络投运的速度不足以跟上负荷增长，主要是来自数据中心等大型用户的负荷增长。他表示，PJM可以从可靠性角度影响对新资源的评估速度。

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缩短评估期限

该运营商提议将研究新需求来源接入电网的期限从两年缩短至12个月。PJM还预计，借助更新后的程序，能够更快确定为接入新数据中心而最迫切需要升级电网的地点。

上个月，PJM发布了最大发电预警：其服务区域内的暖锋与发电设施的计划维护同时出现。当时约有62吉瓦容量处于维护状态，电价超过每兆瓦时1,000美元。

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