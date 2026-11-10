在美国，44%的受访者表示，他们更不愿支持支持美国和以色列对伊朗发动战争的候选人。13%的受访者称，他们更可能投票给这样的候选人，另有26%表示，这一立场不会对他们的选择产生重大影响。半岛电视台报道称，这是YouGov在2026年中期选举前进行的一项民调结果。

物价与战争目标

该民调还涉及国内物价与美国政府战争目标之间的取舍。具体而言，56%的参与者认为，美国政府应优先避免国内价格上涨，而不是实现总统唐纳德·特朗普在伊朗的战争目标。持相反观点的受访者占22%。

多数受访者，即53%，还认为，结束战争的最终决定应由美国国会作出。29%的受访者主张，这一决定应由总统保留。

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国会的作用

Eurasia Group全球事务研究所项目主任乔纳森·盖耶对半岛电视台表示，这项由其组织委托进行的民调结果表明，美国人希望国会发挥更积极的作用。他说，公众期待立法者监督政府。

据半岛电视台报道，美国和以色列于2月28日开始对伊朗发动战争。特朗普决定绕过国会的战争授权，引发了美国的宪法争议。周一，特朗普表示，伊朗在军事上实际上已耗尽，但未排除进一步军事行动的可能性。据该媒体消息，美国对伊朗实施的海上和陆上封锁仍在继续。

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