在阿根廷，62%的受访者表示对哈维尔·米莱持负面看法，而36%的人对他持正面评价。Buenos Aires Times报道称，这是AtlasIntel为彭博新闻社进行、并于11月13日公布的LatAm Pulse调查结果。

在此前的调查中，59%的受访者对米莱持负面评价，38%的人对他持正面评价。该报称，阿根廷人对他的评价比对其主要政治对手更负面，尽管后者的支持率也仍然较低。

对手的支持率

布宜诺斯艾利斯省省长阿克塞尔·基西洛夫被视为可能的总统候选人，他获得了39%的正面评价，比上一次调查高出两个百分点。对基西洛夫的负面评价比例未变，仍为54%。

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在被提及的政治人物中，前总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德基什内尔的正面评价最高，为41%。调查显示，她目前被软禁，并被禁止担任政治职务。

失业最令人担忧

半数受访者将失业列为该国主要问题之一，排在腐败和通胀之前。约三分之一的受访者将通胀列为关键问题。

自米莱于2023年12月就职以来，正规私营部门几乎每个月都在减少就业岗位。约70%的调查参与者对劳动力市场状况给出负面评价。与此同时，2035年到期的阿根廷债券收益率在11月超过13%，而7月时低于9%。

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