在美国，四分之一的房主无法支付价值5000美元的突发维修费用，另有30%的人只能以大幅耗尽储蓄为代价来支付。《财富》杂志报道称，该数据援引自LendingTree 9月进行的一项调查。

研究显示，34%的房主在过去两年中推迟了至少一项必要的维修或维护工作。在有未完成维修项目的人中，32%称原因是缺乏资金。

推迟的工作成本更高

在过去两年不得不维修住房的受访者中，37%动用了应急储蓄。另有33%削减了食品、医疗服务或儿童照护等基本需求的支出。

推迟维修也会增加成本：目前住房需要维修的房主中，34%表示，由于拖延，维修工作变得更昂贵。四分之一的受访者称，延误导致房屋出现额外损坏。

拥有大量住房净值的房产所有者同样感受到财务负担。根据Hometap在10月对1000名房主进行的调查，63%的受访者称拥有住房是至少中等程度财务压力的来源。2025年6月，这一比例为55%。

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与此同时，据First American Data & Analytics估计，2026年第二季度，美国人拥有创纪录的13.2万亿美元可用住房净值。但这并不意味着有可自由支配的现金：房主正面临不断上涨的房地产税、保险费和公用事业账单。

家得宝押注小型项目

即将上任的家得宝首席执行官理查德·麦克费尔将于11月23日就职。他在季度业绩发布会上表示，利率上升正给公司客户和公司业务带来压力。他将接替泰德·德克尔，后者将继续担任董事会主席。

家得宝报告称，第三季度销售额为434亿美元，较去年同期增长4.9%。可比销售额增长2.2%。公司表示，大型住房改造项目的需求较弱，但客户仍在小型维修和维护方面花钱。

由于预算有限，人们更常自己动手：在进行维修的LendingTree受访者中，60%因无力支付专业人员服务费用而自行完成了部分工作。在千禧一代中，这一比例为72%。

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