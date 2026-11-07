民调显示，“不屈法国”党创始人让-吕克·梅朗雄可能进入2027年法国总统选举第二轮，其潜在对手可能是极右翼领导人玛丽娜·勒庞。与此同时，勒庞在民调中领先，而预计梅朗雄将获得年轻选民的大力支持，France 24报道。

年轻人的支持

在2022年总统选举期间，梅朗雄在18岁至34岁的法国人中获得了最多支持。近几个月来，他也曾出现在数场主要由年轻人组织的抗议活动中。特别是11月5日，他是巴黎抗议活动的参与者之一，这些活动是全国性罢工的一部分。

梅朗雄吸引年轻选民的主张包括应对气候变化、财富再分配以及旨在加强民众参与国家治理的“公民革命”。政治学家蒂博·米泽尔格称他为左翼最后一位革命者，并指出年轻人长期以来一直感到失望。

政党与年轻活动人士的合作

青年组织LFI Jeunes Insoumis.es试图通过互联网和街头行动吸引选民。该党还为26岁以下人士举办年度“夏季大学”；今年，参与者与梅朗雄会面。

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LFI青年组织联合主席、蒙彼利埃市议员利维娅·让皮表示，该党认真对待法国年轻人的政治问题。她说，梅朗雄在年轻人中的支持者了解该党的活动。

对梅朗雄的批评

与此同时，梅朗雄对更广泛的选民群体而言仍是一位颇具争议的人物。他因鼓励学生抗议运动而受到批评，该运动的一些行动伴随着暴力。政治对手将他的对抗性言论与社会骚乱联系起来，而法国总统埃马纽埃尔·马克龙表示，年轻人正被政治力量利用。

在2023年10月7日针对以色列的袭击发生后，梅朗雄也经常被指责为反犹主义者。在此前的总统竞选期间，他因据称对俄罗斯态度宽容，以及承诺一旦当选将让法国退出北约而受到批评。米泽尔格认为，年轻选民较少担忧这些国际问题，反而寻求法国发生深刻的系统性变革。

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