一项针对日本初中生的调查显示，他们对移民的负面态度有所增强：超过40%的受访者不同意“居住在该国的外国人数量增加将给社会带来诸多益处”这一说法。据《日本时报》报道，这一比例是2022年类似调查结果的两倍以上。

东京大学教授仁平典宏于去年10月和11月进行这项调查，当时正值参议院选举竞选结束后，竞选期间移民问题受到广泛关注。社交媒体被认为是这种态度转变的因素之一。

社交媒体与虚假信息

根据日本通信主管部门2025年的报告，6岁至12岁儿童中，超过42%使用社交媒体。在13岁及以上人群中，这一比例达到92.9%。

神田外语大学讲师杰弗里·霍尔表示，社交媒体在传播仇外和反移民观点方面发挥了重要作用。他说，在社交媒体上关注音乐人、动漫或游戏的年轻人，即使并非主动寻找，也可能接触到仇外虚假信息。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据2025年全国媒体舆论调查，日本较年轻一代越来越多地从视频平台获取新闻，其中包括YouTube和TikTok。

对外国人的态度

在日本，外国公民占人口不足4%，但他们的存在问题正日益政治化，并且经常与大众旅游的问题联系在一起。参政党以“日本人优先”为纲领，在去年的参议院选举中取得显著进展；该党积极使用YouTube，并迅速在那里获得了比自民党更多的订阅者。

早稻田大学今年公布的另一项研究也记录到，担心外国公民数量增加可能破坏安全与秩序的日本人数量有所增加。这一趋势在每天使用社交媒体的人群中更为明显。

反种族主义教育专家中原美月强调，学校需要直接将种族主义称为种族主义。她认为，应帮助学生更批判性地审视自己对语言、交流、种族主义和仇外心理的看法。

关注我们在