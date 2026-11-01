在2026年11月4日地方选举前夕，南非eNCA和Mark Data的一项民调预测，48.8%的登记选民将前往投票站。这可能意味着参与率进一步下降：根据南非选举委员会的数据，投票率从1999年的89.3%降至2024年的58.6%。

据《每日观察家报》报道，Ipsos的一项研究显示，47%的受访者认为没有任何政党代表他们的观点，38%的人对政治或选举不感兴趣。该媒体指出，低投票率往往与对ANC支持率下降同时出现，因为对该党感到不满的支持者可能不会前去投票。

争夺大城市

民调预测，ANC的支持率将进一步下降至全国范围内的22%至32%。与此同时，按照大多数估计，没有任何政党将获得单独多数。在约翰内斯堡，eNCA-MarkData记录到DA的支持率为35%，而ANC为21.8%。根据eNCA的数据，在茨瓦内，DA可能获得33.9%，ANC为24.9%，ActionSA为10.7%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

大城市市政当局选民面临的主要问题包括供水和供电中断、污水泄漏以及道路基础设施老化。2021年选举后，约翰内斯堡、茨瓦内和埃库鲁莱尼曾由DA领导的联盟执政，但后来被ANC领导的联盟取代。

联盟作用增强

南非地方政府中的联盟数量从2016年的27个增至2021年的70个。根据Ipsos的预测，除eThekwini外，所有大都市地区都可能组建联合政府，尽管其他民调认为当地也可能出现联盟。

首次参加地方选举的MK党，根据不同民调，在eThekwini可能获得33%至55%的选票。包括IFP、PA和FF Plus在内的小党派，可能在没有单一政党多数席位的议会中发挥决定性作用。在2022年2月至2026年6月期间举行的435场选区补选中，120次发生了控制权更迭，ANC失去了68个选区。

关注我们在