在台湾台北，民进党候选人普马·申在台湾智库（Taiwan Brain Trust）的一项民调中领先国民党籍现任市长蒋万安。若明天举行选举，46.3%的受访者将投票给申，42.2%将投票给蒋，据《台北时报》报道。

该民调由凯达格兰基金会资助，Trend Polls公司于上周二至周四通过电话实施。共有1071名20岁及以上的台北居民参与。所公布的误差幅度为2.99个百分点。另有2%的受访者表示不会投票，8.6%尚未决定。

选民支持度

在民进党支持者中，98.1%支持申；而国民党支持者中有90.6%选择蒋。在台湾民众党支持者中，93.6%支持蒋，1.4%支持申。

不支持任何政党的独立选民更常选择申：52.1%，而支持蒋的为27.1%。在大安区和文山区，申获得46.2%的支持率，对手为33.9%。与此同时，在松山区和信义区，蒋占据优势——51.6%对40.8%。

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年龄群体与竞选活动

申在20至29岁选民中获得更高支持，在50至59岁人群中领先14.6个百分点，并在60至69岁受访者中获得50.3%的支持。蒋在30至39岁选民中领先申——52.8%对40.2%。

56.5%的受访者对申持正面看法，31.5%持负面看法。蒋的相应比例分别为42.5%和44.5%。申表示，他谨慎看待民调结果；蒋则表示，其团队将在竞选最后阶段考虑这些结果。

距离选举不到两周。申的竞选团队以在关渡宫附近举行的一场活动结束了“海洋浪潮”城市巡回活动；蒋则与台湾民众党主席黄国昌、市议员候选人及网红霍尔格·陈一同在临江夜市拉票。

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