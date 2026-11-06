在澳大利亚维多利亚州墨尔本郊区贝里克，与社区和家庭的联系成为帮助居民在所在街区感到更安全的主要因素。凯西市议会于2022年、2024年和2025年对450名居民进行的调查显示了这一点，澳大利亚广播公司新闻报道。

与此同时，犯罪仍是当地企业最关注的问题之一。贝里克主街上的一家肉店在三年内遭遇四次入室盗窃，而附近一家咖啡馆在最近几周发生了两起纵火未遂事件。三名戴着面具、手持锤子的男子白天进入一家珠宝店，将其抢劫，并致使该店女经理头部受伤。三名男子被起诉并出庭受审。

安全与选举

贝里克选区的代表是影子警务部长、前自由党领袖布拉德·巴廷。莫纳什大学政治学者扎雷·加扎里安表示，选民同样担忧当地基础设施、生活成本和住房可负担性。他认为，贝里克及墨尔本东南部的其他选区可能对联盟党获胜的机会至关重要。

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执政工党承诺，如再次当选，将再招募1,500名警察，并在墨尔本西部开设第二所警察学院。反对党联盟党表示，计划开设40个警察局，额外招募3,000名执法人员，并改革保释制度。

社区联系

在回答有关议会提升安全措施的问题时，居民还提到需要更多保安、警察和闭路电视监控摄像头。然而，在同一项调查中，警察巡逻和闭路电视监控在影响安全感的因素中排在家庭和社区联系之后。凯西市市长米歇尔·克劳瑟强调，安全不仅取决于物理措施，也取决于人际关系和对社区的归属感。

贝里克有一个名为Walk It Out的女性步行团体，成立目的是对抗孤独和隔离。当地社区中心也为居民举办活动和集市。与此同时，维多利亚州社区之家组织负责人凯·帕特森表示，这类中心的资金增长跟不上运营成本：维多利亚州400家社区之家中，近一半在过去三年中的每一年都处于亏损状态。

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