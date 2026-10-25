在日本，35.9%的受访机构未能配备足够数量的注册日语教师，并且看不到找到这些教师的前景。据《日本时报》报道，这是在新的外国劳动者就业制度实施前进行的一项政府调查所显示的。

面向劳动者的新计划

明年4月，该国预计将启动技能发展就业计划，以取代技术实习计划。根据该计划的条件，外国人在开始在日本工作前，必须通过不低于A1级别的日语测试，或参加至少100小时的语言课程。

该调查由日本出入境在留管理厅和劳动部门开展。调查涉及将为外国劳动者提供支持的机构和雇主企业，以及它们为提供日语教师所做的准备。

调查结果

调查覆盖了政府关联的技能实习机构名录中的1,880家组织。截至10月7日的三天内，共收到348份有效回复。

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其中，125家机构，即35.9%，表示没有足够数量的注册教师，也看不到招募他们的前景。同时，51家机构，即14.7%，已经配备了所需数量的教师，66名受访者，即19%，表示具备这样的前景。其余106家机构正在处理这一问题。

在新计划实施的第一年，受访者计划总共接收17,247名外国劳动者。预计其中13,502人将在抵达日本前通过A1级或以上的语言测试。

调查参与者还指出，注册日语教师数量不足，机构不知道去哪里寻找他们，也不知道该联系谁。截至8月，全国约有2万名注册日语教师。出入境在留管理厅的一名代表表示，该机构将提高对该制度的认知，并加大力度招募教师。

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