澳大利亚反对党联盟公布了未来四年削减313亿美元政府开支的部分成本测算。经独立议会预算办公室评估，该方案 предусматривает缩减工党政府的一系列气候、住房和社会项目，澳大利亚广播公司新闻报道。

削减气候项目

联盟预计，通过取消气候倡议可实现逾半数计划中的节省。具体而言，拟通过取消新的车辆效率标准、电动汽车优惠、家庭电池补贴、净零排放咨询机构、ARENA机构的部分职能，以及企业Scope 3排放报告，节省94亿美元。

联盟还计划通过终止对“绿色”铝和氢气生产的补贴、对关键矿产的支持，以及通过国家重建基金提供的其他产业补贴，再节省73亿美元。

住房、社会福利和税收

取消面向首次购房者的Help to Buy计划、社会住房基金、面向出租住房开发商的税收激励，以及向实现住房交付目标的各州支付的款项，预计将节省47亿美元。

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联盟还提议限制永久居民和其他非公民领取社会福利以及享受国家残疾保险计划的资格。据估计，这将在四年内减少20亿美元支出。此前，议会预算办公室估计，削减烟草消费税和将电子烟合法化可节省79亿美元。

反对党领袖安格斯·泰勒称，拟议的节省措施是为减税提供资金的第一笔投入。与此同时，公布的测算未计入联盟其他承诺的成本，包括计划在两年内将净移民人数降至10万人，以及增加国防开支。

反对党将高额政府开支与持续通胀联系起来。财政部长吉姆·查默斯驳斥了这一说法，称私人需求增长快于公共需求，政府将在12月提出新的节支措施。

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