圭亚那反对派议员沙尔马·所罗门表示，依靠石油收入支撑的创纪录预算并未减轻民众在食品、交通和电力方面的支出。反对派联盟APNU负责自然资源事务的代表要求政府说明，公共支出实际上在多大程度上影响了食品价格，据《The Rio Times》报道。

通胀数据

圭亚那统计局报告称，2026年9月，该国首都乔治敦的物价比一年前高3.4%。在此期间，食品价格上涨3.8%，交通和通信支出上涨4.2%。

与此同时，按月计算，9月食品价格较8月下降0.3%。尽管如此，其价格仍比上一年9月高3.8%。

反对派的要求

所罗门表示，如果普通圭亚那人在商店中看不到支出减轻，那么关于经济增长的消息对他们来说并不足够。他还呼吁当局公布数据，说明有多少石油收入被用于长期降低食品成本。

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该议员称，政府援引了一次性发放10万圭亚那元、约合480美元的款项、对农民的补贴、取消部分税项以及稳定的电价。这名反对派人士声称，税收减免未给家庭带来明显节省，且产量没有增长。

石油收入与预算

圭亚那的石油由以埃克森美孚为首的财团在海上油田开采。所罗门表示，平均日产量约为100万桶，该国2026年预计石油收入可能达到约65亿美元。《The Rio Times》指出，其无法根据政府报告证实这一估计。

圭亚那2026年预算为1.558万亿圭亚那元，按圭亚那银行官方汇率计算约合75亿美元。政府于1月提交该预算，议会于2月通过。

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