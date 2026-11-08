在牙买加金斯敦，反对党议会事务领袖菲利普·保尔韦尔同意于11月9日与众议院议长朱丽叶·霍尔尼斯及政府议会事务领袖弗洛伊德·格林会面。据《里约时报》报道，谈判安排在议会冲突之后，此前牙买加决定在联合国大会就呼吁终止美国对古巴禁运的决议进行表决时弃权。

围绕联合国投票的争议

10月27日，牙买加议会通过了一项关于古巴经济和人道主义局势的动议。次日，该国在联合国大会年度表决中弃权。该媒体称，此前牙买加30多年来一直投票支持该决议，此次弃权标志着政策变化。

该决议获得130个国家支持，17国投反对票，另有25国弃权。外交部长卡米娜·约翰逊·史密斯曾表示，牙买加仍反对针对古巴的单边行动。同时，她解释称，在局势未得到改善的情况下每年重复该决议，会加剧人道主义危机。

反对党人民民族党称，政府在投票前没有告知议会其改变立场的意图。议员安东尼·希尔顿提出谴责政府的动议，指控政府误导众议院，并要求其道歉。

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辩论未作出决定便结束

11月3日，弗洛伊德·格林提议暂停议会规则，以紧急审议谴责动议。在希尔顿和格林发言后，后者提议在其他反对党议员能够发言前结束辩论。

反对派表示反对，援引一项禁止以损害少数派方式结束辩论的规则。反对党领袖马克·戈尔丁要求进行正式表决，但由于议场内秩序混乱，表决未能进行，会议在审议未完成的情况下延期。

保尔韦尔表示，议长信函的语气可能妨碍争端的解决，并指责她为政府利益行事。他希望进行坦诚且建设性的对话，并指出，为实现持久解决，可能需要总理、反对党领袖或独立调解人的参与。

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