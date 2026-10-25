日本反对党代表呼吁首相高市早苗亲自在议会说明其政府提出的食品消费税减税法案。据《日本时报》报道，该倡议在周日的电视辩论中被讨论。

对支付机制的质疑

该法案规定，在两年内将食品税率降至1%。反对派人士质疑此举的经济效果，也质疑文件中纳入的计划支付项目缺乏具体细节。

公明党代表中川康洋表示，引入新制度的法案没有具体数字。他称，在细节得到澄清之前，不能进行表决。他还称，临时减税存在问题，因为食品税率恢复至8%后，可能会对农业、餐饮业和家庭产生影响。

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要求首相参加听证会

国民民主党成员古川元久表示，该立法缺乏具体内容，并呼吁首相参加日本国会众议院财务委员会的会议。

民主改革党成员后藤祐一指出，企业没有将原材料成本上涨完全反映在价格中。他认为，因此即使实施税收减免，含税价格也不太可能下降，消费者可能感受不到财务负担减轻。

执政联盟的立场

执政的自由民主党代表村井英树表示，政府正试图通过各种方式解释该法案，包括引用其他国家案例的数据。他补充说，该党认真对待反对派提出的要求高市参加议会讨论的诉求。作为自民党联盟伙伴的日本维新会成员远藤敬呼吁在抗通胀措施上作出让步，以建立一个能让民众感到安心的制度。

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