印度反对党于10月31日在新德里对首席选举专员吉亚内什·库马尔举行了象征性的弹劾程序。此举旨在抗议全国范围内对选民名单的修订；反对派认为，这可能会不公平地有利于总理纳伦德拉·莫迪执政的印度人民党（BJP），Channel NewsAsia报道。

象征性会议

反对派代表在印度国民大会党主席马利卡尔琼·卡尔格的住所集会，并重演了一场议会会议。针对首席选举专员的这一象征性程序不具有宪法或法律效力。

卡尔格表示，该倡议旨在维护一个宪法机构的尊严，并确保选举委员会按照宪法精神公正履职。国大党领导人拉胡尔·甘地表示，反对派采取这一象征性程序，是因为他们看不到其他行动方案。

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选民名单争议

过去一个月对选举登记册的修订在印度引发了政治争议和街头抗议。选举委员会称，该倡议是为了确保名单的准确性；而反对派则声称，这一过程被操纵以有利于BJP。选举委员会和BJP均否认这些指控。

根据印度宪法，选举委员会主席只能通过需要特别多数的议会程序被免职。内政部长阿米特·沙阿表示，BJP准备召开议会特别会议讨论选民名单修订问题，但他指责反对派不愿在那里展开讨论。

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