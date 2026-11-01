反对党国大党将在印度首都德里举行大规模集会，要求首席选举专员吉亚内什·库马尔辞职并进行选举改革。预计将有数万名参与者参加定于周日在拉姆利拉广场举行的活动。据BBC News报道。

活动预计于中午左右开始。反对派领导人表示，可能有多达100万人参加。由国大党领导的INDIA联盟代表，以及由Z世代代表领导的压力团体Cockroach Janta Party计划加入此次行动。

围绕选民名单的争议

此次集会正值一项选民名单特别审查程序受到批评之际，该程序导致全国各地登记册草案中1.3亿个姓名被删除。印度选举委员会表示，该程序旨在更新名单，并删除已故人员或已更改居住地人员的信息。

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与此同时，反对党称，名单审查可能会让总理纳伦德拉·莫迪所属的印度人民党受益，因为可能将具有投票资格的选民从名单中删除。他们指责选举委员会和印度人民党“窃取选票”。选举委员会和莫迪的政党否认这些指控。

活动举行条件

德里警方允许举行集会，但提出了一系列条件：活动必须在17:00前结束，场地内必须安装监控摄像头，且不会在指定地点以外举行游行。数千名警察和准军事人员已部署在该市，包括通往拉姆利拉广场的道路上。

反对派领导人拉胡尔·甘地表示，抗议活动针对的是“对印度民主的破坏”。他呼吁所有愿意参加的人前往集会，无论是政治力量代表还是与政治无关的人士。上个月，甘地率领数万名抗议者从德里市中心的康诺特广场游行至最高法院，要求库马尔辞职。

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