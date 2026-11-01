以色列反对派计划更换议会议长——阿纳多卢通讯社

以色列反对派计划在议会选举后推动更换议会议长阿米尔·奥哈纳，并推进针对总理本雅明·内塔尼亚胡的立法倡议。据阿纳多卢通讯社报道，该消息援引以色列网站Walla。

根据初步选举结果，内塔尼亚胡阵营在拥有120个席位的议会中获得53席。反对派力量获得48席，阿拉伯政党获得19席。目前两个阵营均未获得组建政府所需的61票。

反对派领导人会晤

据Walla报道，拥有未来党领导人亚伊尔·拉皮德计划与“亚沙尔”党主席加迪·艾森科特、“以色列是我们的家园”党领导人阿维格多·利伯曼以及“民主党人”主席亚伊尔·戈兰举行会晤。他们将协调一项利用选举结果加强反对派在议会中影响力的计划。

此次会晤将在定于11月4日与以色列总统伊萨克·赫尔佐格举行磋商之前进行。届时将确定首位获得授权尝试组建政府的政治人物。Walla的反对派消息人士表示，艾森科特已准备好接受这一授权。

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有关议长和法律的计划

新一届议会议员将于11月10日宣誓就职。反对派希望更换议长阿米尔·奥哈纳，他是内塔尼亚胡所属利库德党的代表。这可能使反对派在组建政府的六周期限内掌控议会议程。

议长职位的可能候选人包括艾森科特、拉皮德以及“以色列是我们的家园”党的奥德德·福雷尔。反对派还打算推动一项法案，成立官方委员会调查2023年10月7日发生的事件，并推动一项倡议，禁止受到刑事指控的人在法院判决前组建政府。

内塔尼亚胡因受贿、欺诈和背信罪指控而受审。艾森科特多次表示，即使采取总理职位轮换模式，他也不会加入与内塔尼亚胡共同组成的政府。

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