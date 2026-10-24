在以色列，寻求更换本雅明·内塔尼亚胡政府的政党正为即将举行的选举后组建少数派政府的情景做准备。加迪·艾森科特认为这一选项可以考虑，但阿维格多·利伯曼、纳夫塔利·贝内特和亚伊尔·拉皮德坚持认为，新内阁必须依靠议会中的犹太复国主义多数。《耶路撒冷邮报》对此报道。

据该报报道，在大多数民调中，反对内塔尼亚胡的阵营领先于即将结束任期的执政联盟集团，但在目前的安排下，寻求政治变革的政党还缺少61个席位。艾森科特正在考虑，如果其集团获得58或59个席位，便组建政府，随后再尝试扩大议会支持。

围绕阿拉伯政党的争议

政府就职需要在信任投票中获得多数，而不一定需要61票赞成。因此，议员弃权可能使组建一个不具绝对多数的内阁成为可能。与此同时，要通过取代现政府的建设性不信任投票，则需要61名议员的支持。

艾森科特并未排除获得拉阿姆党外部支持的可能性。利伯曼断然不同意支持少数派政府，即使将其作为临时解决方案，并表示如果没有可接受的多数，最好举行新的选举。贝内特和拉皮德也不希望政府的组建依赖阿拉伯政党的投票或弃权。另一方面，“民主党”领袖亚伊尔·戈兰没有排除与拉阿姆合作的可能性。

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更换议会议长

与此同时，反内塔尼亚胡阵营正在形成广泛共识，即可能在就联盟构成达成协议之前更换议会议长阿米尔·奥哈纳。即使内塔尼亚胡仍担任看守政府首脑，此举也将使其反对者掌控议会议程。

为此，该集团需要为一名协商一致的候选人争取多数支持；其也可以指望获得阿拉伯政党议员的选票。可能的候选人包括希利·特罗珀、马坦·卡哈纳、埃拉扎尔·施特恩、梅拉夫·本-阿里、埃坦·金兹堡、埃弗拉特·雷滕和奥德德·福勒，但尚未宣布共同候选人。

各党还在讨论新一届议会的立法倡议：成立国家委员会调查10月7日事件，修改兵役征召立法，限制总理在任期限，以及废除即将结束任期的政府推动的部分司法改革。利伯曼还希望禁止面临刑事指控的人担任总理。

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