在以色列，反对派阵营代表正在研究恢复总理直接选举、且不解散议会的可能性，此前第26届议会选举未使任何阵营获得组建政府所需的多数席位。《耶路撒冷邮报》援引评论员本·卡斯皮和记者迈克尔·豪瑟·托夫的消息报道了此事。

议会席位分布

总理本雅明·内塔尼亚胡的阵营拥有53个席位，反对派阵营拥有48个席位，阿拉伯政党拥有19个席位。形式上，有67名议员不在内塔尼亚胡阵营内，但反对派领导人未能就组建替代政府达成一致。部分政治人物在竞选期间承诺不依赖阿拉伯政党的支持，这使局势更加复杂。

批准政府不一定需要61名议员的赞成票：在信任投票的参与者中获得多数即可。然而，这一方案取决于目前尚不存在的政治协议。特别是，纳夫塔利·贝内特和阿维格多·利伯曼在竞选期间提出了与阿拉伯政党合作的限制，而“民主党”领导人亚伊尔·戈兰则支持让它们参与取代内塔尼亚胡的努力。

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回归旧模式

该阵营将正在讨论的做法称为内塔尼亚胡2021年直接选举模式。当时，在第24届议会选举后，内塔尼亚胡提议通过单独投票决定政府首脑，而不举行新的议会选举。

以色列此前曾实行总理直接选举：1996年，内塔尼亚胡击败西蒙·佩雷斯；1999年，埃胡德·巴拉克击败内塔尼亚胡；2001年，阿里埃勒·沙龙赢得了一场仅针对政府首脑职位的特别选举。此后，该制度被废除，并恢复了以政府获得议会信任为基础的议会制模式。

恢复直接选举将需要进行重大立法修改。即使通过直接投票选出总理，也不能保证其拥有组建和维持稳定政府所需的议会多数。卡斯皮还提出将总理任期限制为两届或八年的想法，但这一倡议需要单独立法，并可能引发有关其是否适用于内塔尼亚胡此前任期的法律问题。

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