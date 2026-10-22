在肯尼亚，反对派领导人玛莎·卡鲁阿、恩丁迪·尼奥罗和弗雷德·马蒂安吉批评总统威廉·鲁托承诺降低低收入者的PAYE税，并提高Hustler Fund基金的借款额度。他们表示，这些举措是在2027年大选前作出的竞选承诺，Nation Kenya报道。

这些政治人物于10月21日在纳库鲁县恩乔罗镇发表讲话。据他们称，总统在庆祝英雄日Mashujaa Day期间宣布了税收举措和有关Hustler Fund的计划。

对经济政策的批评

肯尼亚人民党领袖恩丁迪·尼奥罗指责鲁托未能兑现其在2022年竞选期间作出的承诺。他表示，新提议无法解决普通民众面临的问题；据他所言，他们正遭受高生活成本之苦。

尼奥罗还质疑总统关于经济稳定的说法。这名反对派人士称，肯尼亚的经济增长率低于该地区一些国家，而且经济增长尚未给家庭和企业带来切实缓解。

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反对派的选举计划

尼奥罗和人民解放党领袖玛莎·卡鲁阿表示，反对派力量计划在2027年总统选举中团结在一名候选人周围。卡鲁阿呼吁希望加入反对派运动的政党共同行动，并避免内部冲突。

卡鲁阿表示，反对派政府将专注于创造就业机会，以及让包括食品在内的基本商品更容易获得。她还呼吁选民不要支持那些当选后不兑现竞选承诺的政治人物。

与此同时，朱比利党领袖弗雷德·马蒂安吉表示，政府尚未解决大学教师罢工问题。他呼吁当局进行谈判，并履行对大学员工的义务，以恢复教学。

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