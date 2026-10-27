在肯尼亚，反对派领导人对于何时确定2027年总统选举的共同候选人存在分歧。10月26日，Democracy for the Citizens Party领导人里加蒂·加查瓜与Wiper Patriotic Front领导人卡隆佐·穆西奥卡在加查瓜位于涅里县瓦穆尼奥罗的住所会面时讨论了这一问题。

据Nation Kenya报道，穆西奥卡团队提议最迟于12月确定候选人。其代表认为，及早作出决定将让当选人有更多时间动员资源、在全国争取支持，并在定于2027年8月10日举行的全国大选前建立国际联系。

支持推迟者的立场

加查瓜及其盟友坚持认为，应在投票前数月作出决定。他们担心，过早提名候选人可能给总统威廉·鲁托提供机会，劝说不满的反对派领导人退出该联盟。

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基图伊县参议员伊诺克·万布阿表示，最终日期尚未商定，因为反对派必须考虑多个政党的利益。同时，他说，参与协商者注意到肯尼亚人因迟迟未确定候选人而感到不耐烦。

正式建立联盟的计划

议员爱德华·穆里乌表示，合作伙伴已同意通过签署两党之间的荣誉宪章和团结协议，开始将合作正式化，随后推进建立政治联盟。议员本杰明·加蒂鲁也呼吁不要急于作出选择，以便所有合作伙伴确认愿意支持未来的候选人。

People’s Party of Kenya领导人恩丁迪·尼奥罗表示，他所在的政党准备支持通过这一程序选出的任何人。DCP秘书长约翰·梅图指出，DCP和Wiper将作为合作伙伴政党运作，并将就单一候选人与其他反对派领导人进行协商。

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