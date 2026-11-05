巴基斯坦反对派同意加强议会协调——《黎明报》

巴基斯坦反对党领导人11月4日在伊斯兰堡、Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl领导人毛拉纳·法兹鲁尔·拉赫曼的住所会面，并同意加强其联盟及在议会中的协调。据《黎明报》报道，与会者还讨论了紧急状态以及在开伯尔-普什图省实施省长统治的问题。

委员会与多党会议

由马哈茂德·汗·阿查克扎伊领导的Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl和Tehreek-i-Tahafuz-i-Ayin-i-Pakistan运动决定成立委员会，以解决分歧，并继续就召开多党会议进行磋商。TTAP将此次会议称为“联合反对派”的集会。

国民议会和参议院的反对派领袖马哈茂德·汗·阿查克扎伊和阿拉马·拉贾·纳西尔·阿巴斯参加了会谈。Pakistan Tehreek-e-Insaf方面出席的有阿萨德·凯瑟、该党秘书长萨尔曼·阿克拉姆·拉贾、首席议会组织者阿米尔·多加尔以及参议员努鲁尔·哈克·卡德里。

阿查克扎伊表示，此次会议的目的是组建一个加强议会的联盟。他还谴责了他所称的抹黑法兹鲁尔·拉赫曼的运动，并表示反对派支持JUI-F领导人。

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有关开伯尔-普什图省的声明

法兹鲁尔·拉赫曼表示，反对派将寻求加强其在议会中的力量，并捍卫该国所有地区的利益。他对瓜达尔、沿海地带和信德省岛屿可能会转由联邦控制表示担忧，这是他的看法。

参议员阿巴斯表示，开伯尔-普什图省的省长统治是非法实施的，并指责当局迫害那些倡导国家福祉的人。联邦当局则称，10月11日促使其采取这些措施的是该省的安全局势，以及其所认定的由PTI领导的开伯尔-普什图省政府脱离反恐斗争。

会议还提出了PTI创始人伊姆兰·汗的健康问题。他自2023年8月5日起因多起案件被关押。PTI称，他的血压已达到192，并要求将汗转送至Shifa International医院，在其私人医生监督下接受独立治疗。政府否认有关医疗照顾不当的指控，称阿迪亚拉监狱提供了必要治疗。

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