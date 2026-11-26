台湾在野党中国国民党可能无法在周六地方选举前保住对15个市和县的控制权。2022年，该党在22场市长和县长选举中赢得14场；此后，无党籍苗栗县长钟东锦重返国民党，使其数量增至15个，《南华早报》报道。

北部关键选战

该党认为其在宜兰县、彰化县和新竹县的地位脆弱。保住嘉义市以及协调与较小的台湾民众党的选举联盟，也被称为艰巨任务。国民党希望通过在澎湖和金门群岛取得胜利，或在民进党大本营高雄市意外获胜，来弥补可能的损失。

台北市和邻近的新北市的激烈竞选最令人担忧，两地合计居住着该岛近30%的选民。2022年当选的台北市长蒋万安押注于传统的支持者动员方式。他来自执政的民主进步党的对手沈伯洋，则通过表情包、互动活动和幽默吸引较年轻及政治不活跃的选民。

在新北市，此前在民调中拥有明显优势的国民党候选人李四川，正面临来自民主进步党代表苏巧慧日益强劲的竞争。斯坦福大学胡佛研究所研究员哈里斯·坦普尔曼称，新北市是台湾政治走向的主要指标，因为该市逾400万居民对两个阵营的支持相对均衡。

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党主席面临压力

国民党内部对党主席郑丽文立场的不满正在加剧。彰化师范大学副教授刘兆隆表示，她的言论倾向北京，包括声称台湾不是一个国家，并不符合社会多数人的情绪。据该报报道，一些候选人在竞选中与郑丽文保持距离。

郑丽文否认存在内部意见分歧的报道，并表示自己在选举中发挥辅助作用。与此同时，国民党资深人士赵少康认为，若遭遇失败，党主席应承担责任。分析人士马克斯·罗指出，与台湾民众党的合作协议总体上有利于国民党：该盟友支持国民党在19个市和县的候选人。

该党也不确定其传统支持者的投票率。郑丽文谈到竞选活动减少，以及国民党支持者不愿公开表明政治偏好。国民党指责检方在调查竞选期间可能出现的违规行为时采取双重标准。民进党指责国民党和台湾民众党——两党在立法机构合计拥有多数席位——阻挠政府法案；两个在野党均予以否认。

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