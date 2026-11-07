澳大利亚维多利亚州反对党提议，将被查实销售非法烟草的商店临时关闭期限从90天延长至150天。自由党领袖杰丝·威尔逊提出了这一倡议，据澳大利亚广播公司新闻报道。

收紧限制措施

该计划拟在该党赢得即将举行的选举后实施。自由党表示，150天的期限将与南澳大利亚州实施的更严格规定保持一致。

该党还提议修改立法，使房东在签发短期关闭场所命令后，可立即无偿终止租赁合同。其他措施包括禁止在销售非法烟草或无证经营的零售点设置自动取款机，以及授权官员在发现违规行为时没收所有烟草和电子烟。

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各方论点

自由党还希望在其拟议的RICO立法中，将销售非法烟草列为单独罪行。该立法以美国用于打击有组织犯罪头目的法律为蓝本。

杰丝·威尔逊表示，工党政府现行措施未能阻止非法贸易。她称，非法烟草销售点的数量有所增加，而反对党声称，犯罪分子参与纵火并向企业主敲诈勒索。反对党将非法烟草贸易与该州一系列纵火事件联系起来，这些事件波及300家企业和住宅。

9月，维多利亚州当局对销售非法烟草制品的企业实施了90天临时关闭令。一名政府代表表示，检查人员已关闭130多家商店，并查获价值超过1400万美元的非法烟草。他还指出，地方法院已经可以签发长期关闭令，而房东有权因这类命令终止租赁合同。

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