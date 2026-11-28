缅甸中部马圭地区辛邦韦镇区的一所学校和寺院建筑群遭空袭，造成至少30人死亡，其中包括一名婴儿和数名学生。Channel NewsAsia援引一名目击者和反对派民族团结政府代表的话报道称。

宗教仪式期间的袭击

根据民族团结政府与同反对派力量有关联的马圭联邦单位临时政府发表的联合声明，袭击发生在周四当地时间约15时。当时，学校和寺院内正在举行宗教仪式。

声明称，袭击中使用了4枚500磅航空炸弹、12枚炮弹和7架自杀式无人机。民族团结政府发言人奈丰拉与一名当地目击者表示，超过20名平民死亡，其中包括妇女和儿童，另有9名反叛武装人员死亡。

双方说法

目击者称，轰炸发生时，该地区没有正在进行的战斗，反叛武装人员只是偶尔经过该村庄。与此同时，亲政权的Telegram频道声称，袭击目标是毕业典礼和反叛武装人员的集会。

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截至周六下午，缅甸军方尚未就此次袭击发表官方声明。该国政府也未回应置评请求。

反对派声明

民族团结政府和当地临时当局称，此次袭击毫无挑衅，并表示其构成战争罪和对《日内瓦公约》的违反。他们表示，正在收集证据以用于未来的国际司法程序，并呼吁联合国、东盟及邻国停止向缅甸军方供应航空燃料、弹药和无人机技术。

民族团结政府的数据显示，从2021年2月1日至2026年10月底，军方在6,653起独立事件中发动了15,327次空袭。反对派称，这些袭击导致6,467名平民死亡，并损坏了562所学校和848处宗教建筑。路透社无法独立核实伤亡数字和此次袭击的具体情况。

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