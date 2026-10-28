澳大利亚维多利亚州反对党联盟在下月选举前推出了一项森林管理计划，其中规定将年度计划性焚烧规模增加一倍。据澳大利亚广播公司新闻报道，该计划还提议在当地锯木厂加工森林恢复和降低可燃物负荷过程中获得的木材。

森林和木材计划

该计划规定每年在5,000公顷国有森林中进行森林疏伐并降低可燃物负荷。国家党领袖丹尼·奥布莱恩表示，这将支持地区就业。

在森林恢复和降低火灾风险计划中采伐的木材，拟在维多利亚州的企业进行加工。该木材计划被用作锯材、柴火、生物炭和覆盖物的原料。联盟还承诺扩大文化焚烧做法，保护老龄树木和有树洞的树木，并减少入侵物种和杂草的蔓延。

此外，反对党承诺在四年内与行业合作，向总价值441万澳元的火灾探测摄像头网络投入252万澳元。该网络将覆盖该州东部和西部地区。

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行业和环保人士的反应

联盟公共土地管理事务发言人梅丽娜·巴斯表示，该计划框架下开辟防火隔离带的工作将提供木材，供当地企业加工。她称，维多利亚州停止伐木已对地区社区产生负面影响，包括吉普斯兰和该州东北部地区。

维多利亚州政府于2024年停止在天然林采伐木材，林业转型计划则于今年6月结束。Australian Sustainable Hardwoods负责人文斯·赫尔利表示，行业关闭后，企业被迫在美国其他州寻找原材料。

环保组织批评了联盟的承诺。Victorians for Nature联盟表示可能存在监管和司法障碍，并援引此前有关伐木期间违反环境保护法律的法院裁决。Victorian Forest Alliance代表尼克·福克斯称，砍伐天然林会破坏野生动物生存环境，包括大袋鼯和强大猫头鹰。

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