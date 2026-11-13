在德国柏林，流亡中的白俄罗斯反对派领袖斯维亚特兰娜·季哈诺夫斯卡娅呼吁欧盟不要将白俄罗斯排除在乌克兰和平谈判以及有关该地区未来安全架构的讨论之外。她表示，如果亚历山大·卢卡申科的政权继续掌握政治权力，将对邻国构成威胁。

与乌克兰边境的安全

季哈诺夫斯卡娅强调，在乌克兰边境安全问题上不能依赖卢卡申科。白俄罗斯与乌克兰接壤，2022年，侵略国俄罗斯的俄军曾利用其领土作为进攻基辅的跳板。2020年8月，在大规模抗议活动威胁到这位白俄罗斯统治者的权力后，克里姆林宫也曾帮助卢卡申科。

Politico Europe报道，季哈诺夫斯卡娅是在接受Brussels Playbook Week Ender播客采访时作出上述表态的。这位反对派政治人士目前居住在立陶宛；她在白俄罗斯因叛国罪被缺席判处15年监禁。

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对欧洲做法的批评

季哈诺夫斯卡娅批评欧洲领导人，认为他们对白俄罗斯当局采取了宽容态度，尤其是在2020年选举之前。同时，她没有将发动针对乌克兰战争的责任归咎于德国前总理安格拉·默克尔。季哈诺夫斯卡娅表示，俄罗斯之所以感到更加自信，是因为不仅德国，其他欧洲国家也奉行绥靖政策。

她还表示，在过去30年间，卢卡申科一直在俄罗斯与欧洲之间周旋：冬季时争取廉价的俄罗斯石油和天然气，而在其他时期则寻求欧洲投资。季哈诺夫斯卡娅参加了在德国议会举行的Freedom and Security Women Summit峰会，该峰会是在Berlin Freedom Week框架内举办的。

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