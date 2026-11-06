坦桑尼亚达累斯萨拉姆高等法院裁定反对党Chadema领导人通杜·利苏煽动叛国罪成立。同时，由三名法官组成的合议庭宣判这名58岁政治人物在更严重的叛国罪指控中无罪，BBC News报道。

指控与上诉权

自2025年4月起被羁押的利苏，因在2025年大选前推动选举制度改革的运动中发表的言论而受审。检方称，他的言论意在煽动公众破坏选举，并对政府构成威胁。检方认为，同时在网上传播的言论也构成叛国罪。

身为律师并在法庭上自行辩护的利苏否认了指控。他表示，他的言论是争取宪法和选举改革的合法政治运动的一部分，检察官断章取义。这名政治人物有权向坦桑尼亚最高司法机构上诉法院提出上诉。

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反对派的要求

Chadema的运动提出了多项要求，包括独立任命选举委员会成员、停止在竞选期间恐吓政党，以及允许各党代表不受阻碍地监督计票。反对派还坚持应当能够在法院对总统选举结果提出质疑。

选举后的背景

总统萨米娅·苏卢胡·哈桑在2025年10月的选举中获胜，获得98%的选票。反对派称该结果是对民主的嘲弄，因为包括利苏在内的总统两名主要对手被禁止参加选举。政府多次否认迫害政治对手。

选举后，该国发生大规模抗议活动，安全部队对骚乱进行了暴力镇压。根据官方调查，至少500人死亡；反对派团体称遇难人数远高于此，并要求进行独立调查。国际特赦组织上周表示，当局在选举后继续向批评人士施压。

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