土耳其、巴基斯坦和沙特阿拉伯防务协议文本公布——Dawn

土耳其国家广播公司TRT Haber及其他媒体公布了土耳其、巴基斯坦和沙特阿拉伯之间《麦加联合防务协议》的文本。Dawn刊载了这份由16条组成的文件。协议规定，对任一缔约方的外部武装攻击将被视为对所有参与方的攻击。

如遭另一国家或国家集团发动武装攻击或军事侵略，各方必须立即利用可用的相互援助方式向遭攻击的参与方提供帮助。各方将在评估所需援助并考虑现有资源后，包括军事手段和能力，确定支持的范围和性质。

防务与安全合作

该协议规定在防务、国防工业和安全领域密切协作，并就国际安全问题定期磋商。各方应加强反恐合作，包括在行动层面。

该文件还规定交换国防机构人员、开展联合培训项目和军事演习，以及采取其他措施以提高武装部队的互操作性。经共同同意，参与方可支持技术交流、国防领域的联合研究、开发和生产、人员培训以及经验交流。

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各方同意通过商定的安全渠道共享情报信息，并遵守信息安全、数据保护和保密要求。协议还规定，可在和平时期、战争期间及其他紧急情况下提供后勤支持，包括武器、弹药、燃料、备件和其他装备。

委员会与批准

为对联合防务进行战略指导，各方将成立战略政治与防务委员会。委员会将包括外交部长、国防部长以及总参谋长。委员会每年应举行两次会议，会议在参与国之间轮流举行；各国领导人可在必要时每年举行一次会晤。

委员会秘书处将设在沙特阿拉伯，首任秘书长将由一名巴基斯坦公民担任。该协议将在各方依照各自程序完成批准后，于最后一份批准文件提交秘书处之日生效。协议将无限期有效；退出协议须在其生效至少10年后，并至少提前三个月书面通知其他参与方。协议的土耳其语、阿拉伯语和英语文本均为正本，但如有不一致之处，以英文文本为准。

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