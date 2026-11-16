执行价为6万美元的比特币看跌期权已成为加密货币交易所Deribit上最大的未平仓头寸。其名义未平仓合约规模达到9亿美元。交易者可利用此类合约对冲比特币价格下跌风险，CoinDesk报道。

10万美元看涨期权失去领先地位

6万美元看跌期权超过了执行价为10万美元的看涨期权，后者押注比特币升至该水平之上。10万美元看涨期权的未平仓合约规模为8.67亿美元。Paradigm机构流动性网络EMEA负责人尼古拉斯·夸特拉沃表示，这些合约失去领先地位并不意味着市场参与者已大规模转向押注下跌。

他解释称，未平仓合约反映的是数月来累积的头寸总和，而不只是交易者当前的操作。9月，Paradigm平台买入了超过1.2万枚BTC对应的执行价为10万美元的看涨期权；而10月，约6700枚BTC对应的此类合约被卖出。

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看跌期权策略

夸特拉沃表示，Paradigm上的看跌期权活动在很大程度上由一名大型参与者推动。随着比特币价格下跌，该参与者将一个大型头寸展期至更低的执行价：从7.4万美元降至7.2万美元、6.8万美元、6.5万美元和6.3万美元。两天内，这类大宗交易的成交量超过10亿美元。

交易者还使用了多腿策略。具体而言，一名参与者买入了750枚BTC对应的、执行价为6.8万美元的看跌期权，并卖出了500枚BTC对应的、执行价为7.2万美元的看跌期权，这些期权将于11月27日到期。SignalPlus平台指出，若比特币大幅下跌，该策略可能获利，但价格下跌本身并不能保证盈利。

Volmex的比特币30天预期波动率BVIV指数周日一度升至57.13点，为6月以来最高水平。该指数随后降至44点，这可能表明市场恐慌情绪正在减弱。

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