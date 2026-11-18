在美国纽约，人工智能开发商Anthropic的股票期权可能最早于周一开始交易，此前该公司预计将在纳斯达克进行首次公开募股。正如Channel NewsAsia报道的那样，市场参与者预计这些合约将受到广泛关注。

股票首秀后的上市

Cboe Global Markets预计，在股票本身开始交易两个工作日后，将能够把Anthropic股票期权合约纳入上市交易。这将取决于市场基础设施是否准备就绪。

预计这家开发Claude聊天机器人的公司将在周三的IPO期间确定股票价格，并于周四开始在纳斯达克交易。Cboe全球衍生品业务主管Rob Hocking表示，Anthropic的IPO可能吸引新一波投资者，并提升期权市场的交易活跃度。

期权赋予持有人在规定期限内以设定价格买入或卖出股票的权利，但并非义务。它们可能是获得股票敞口并表达对其价格短期波动或更长期市场头寸预期的更便捷方式。

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对波动性的预期

OptionMetrics量化业务主管Garrett DeSimone认为，对人工智能的兴趣以及IPO所特有的价格剧烈变动潜力，可能立即吸引投资者。按他的评估，Anthropic股票可能会高度波动，因为该公司是直接投资人工智能领域最集中的方式之一。

Capital Market Laboratories首席执行官Ophir Gottlieb推测，对Anthropic期权的需求可能超过今年早些时候市场对SpaceX期权的兴趣。他将此归因于IPO超额认购，这推高了公司的估值，以及投资者对人工智能市场存在相互矛盾的情绪。

路透社此前报道称，Anthropic规模为640亿美元的IPO吸引的早期机构需求强于SpaceX的发行：上周认购簿被超额认购六倍。

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