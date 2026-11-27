肺纤维化基金会和 Prognostic Lung Fibrosis Consortium（PROLIFIC）宣布，《柳叶刀·呼吸医学》刊登了一项关于 PROLIFIC Risk Score 的研究。这一基于血液生物标志物的工具旨在预测特发性肺纤维化的进展，News-Medical 报道。

特发性肺纤维化是一种进行性疾病，患者肺部会形成瘢痕，呼吸也会日益困难。该评分量表旨在评估疾病在一年内进展的可能性，包括肺功能下降、肺移植或死亡。

12种血液生物标志物

科学家评估了12种血液生物标志物，它们反映了与特发性肺纤维化相关的三种过程：肺细胞损伤、瘢痕形成和炎症。PROLIFIC Risk Score 的方法学和计算公式已公布，以便其他研究人员能够在自己的研究中应用和评估它。

该评分量表在两个独立队列中开发并验证，共有886名参与者。其中包括肺纤维化基金会患者登记系统的657名参与者，以及 ISABELA III期临床试验的229名参与者。

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药物开发工具

特发性肺纤维化的病程在不同患者之间可能存在显著差异，这使得预测疾病进展速度以及评估临床试验中研究治疗的效果变得困难。PROLIFIC Risk Score 主要被开发为药物开发工具：它可以帮助研究人员更准确地描述研究参与者的预后，并有可能改进试验的设计和效率。

2025年，该评分量表作为首个用于特发性肺纤维化的生物标志物，被美国食品药品监督管理局药物评价与研究中心纳入生物标志物资格认定计划。这是该工具可能获得资格认定、用于药物开发道路上的早期阶段。

该联盟还在分析额外样本，其中包括由伦敦帝国理工学院研究人员开展的 PROFILE 研究中的样本。这项工作的目标是确定，类似的预后生物标志物是否能够用于其他类型的间质性肺疾病。

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