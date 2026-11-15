组织者称40万人参加布拉格抗议活动——BBC News

数千人在布拉格莱特纳公园抗议捷克政府计划取消公共电视和广播的许可费，并改由国家预算提供资金。抗议活动组织者、“民主百万瞬间”组织称，参与者约有40万人。据BBC News报道，捷克广播电台称，这是捷克自1993年独立以来规模最大的一次抗议活动。

围绕媒体资金的争议

政府法案的批评者认为，转向预算拨款可能使政治人士有机会限制媒体自由。由民粹主义政党ANO和两个右翼疑欧政党组成的联合政府保证，这些变化不会影响广播机构的编辑独立性。与此同时，当局希望电视和广播机构削减开支。

目前，捷克家庭每月为捷克电视台和捷克广播电台支付205克朗。上月底，议会批准了相关提案的第一个版本。自那以后，数千名捷克人参加了抗议活动。

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抗议活动参与者

72岁的退休人员米拉娜·鲁道尔福娃对路透社表示，捷克电视台是事实与客观性的保障。她说，没有公共电视和广播，人们将难以相信信息。

一些抗议者戴着用报纸折成的尖顶帽子。这是向Večerníček这一角色致敬，该角色数十年来一直在捷克电视台介绍晚间儿童童话节目。批评者还将政府法案与匈牙利在前总理维克托·欧尔班执政期间的变化相比较。

总理安德烈·巴比什于2025年12月被任命。6月，国际组织“无国界记者”布拉格办事处主任帕沃尔·沙莱表示，对私营和公共媒体的政治攻击已成为巴比什担任总理期间的特征之一。

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