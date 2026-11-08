组织者称逾20万人参加阿姆斯特丹游行——《印度教徒报》

11月8日，在荷兰阿姆斯特丹，数万人参加了“红线”游行，其中许多人身着红衣。参与者要求该国政府就加沙局势对以色列采取更果断的行动。作为此次活动组织者之一的国际特赦组织荷兰分会表示，超过20万人参加了游行，《印度教徒报》报道。

示威者的诉求

组织者呼吁对以色列实施更严格的贸易制裁，停止向其出售武器，并正式认定以色列在加沙的行为构成种族灭绝。以色列断然否认其在加沙的军事行动构成种族灭绝的说法。

游行参与者迈克·范东根称加沙正在发生的事情不人道，并批评荷兰政府的行动。他表示，当局不敢采取严肃措施。队伍穿过阿姆斯特丹的一条街道，该街道当天已禁止车辆通行。部分示威者高喊支持巴勒斯坦的口号。

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荷兰政府的立场

去年曾参加游行的首相罗布·耶滕此次没有出席活动。在11月6日的新闻发布会上，他表示，政府每天都在努力缓解加沙的艰难局势。

耶滕表示，荷兰正在加大对以色列的政治和外交压力，要求其履行有关加沙的协议。同时，他说，政府也在向哈马斯及其他组织施压；总理认为，这些组织的行动对普通以色列人的安全构成威胁。

加沙战争恶化了荷兰与以色列之间的关系。荷兰新政府联盟禁止进口来自以色列定居点的商品，荷兰政府和国际社会大多数成员认为这些定居点是非法的。这一决定引发了与以色列的外交争端。

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