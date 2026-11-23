由超过155个儿童保护组织和专家组成的全球联盟呼吁亚马逊和eBay立即停止销售搭载人工智能聊天机器人的玩具。该联盟在致公司管理层的公开信中要求暂停销售面向16岁以下儿童的此类产品，直至独立测试确认其安全性。

对电商平台的要求

据阿纳多卢通讯社报道，呼吁书的签署者包括Fairplay、Alliance 4 Children和The Anxious Generation Movement。他们还呼吁亚马逊和eBay警告已经购买此类玩具的消费者，并向他们提供退款。

信中指出，亚马逊美国平台最近发现了50多款AI玩具。10月底，该公司英国平台又识别出28款此类产品。部分产品面向三岁及以上儿童宣传，尽管它们连接的是为年龄更大的用户设计的通用聊天机器人。

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对儿童的风险

该联盟表示，一些产品提供声音克隆功能和追踪儿童情绪发展的功能。它还援引测试称，AI玩具曾给出不恰当的性相关回答，以及涉及火柴和刀具的指示。呼吁书签署者还对可能侵犯隐私以及儿童对AI陪伴者形成不健康情感依恋的风险表示担忧。

该联盟要求公司在圣诞节前作出回应，以便将相关信息提供给立法者和家长。这一呼吁发出之际，加利福尼亚州正准备自2027年1月1日起实施为期四年的禁令，禁止生产和销售面向16岁以下人群的AI陪伴玩具。

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