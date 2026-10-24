包奇州APC否认与州长结盟——Premium Times Nigeria

尼日利亚包奇州全体进步大会党（APC）支部否认了与州长巴拉·穆罕默德建立政治联盟的传闻。该党表示，除APC官方平台外，与州长不存在任何政治安排。

APC支部声明

据Premium Times Nigeria报道，该声明由APC州支部公共事务书记谢胡·道达发布。他称有关据称已达成谅解的说法毫无根据，并敦促公众在没有令人信服证据的情况下谨慎对待此类报道。

APC还指出，穆罕默德继续与联合人民运动（APM）保持政治联系，并与该党的候选人一同开展竞选活动，其中包括该党的总统候选人。APC认为，这与有关其在国家层面同执政党达成政治安排的说法相矛盾。

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邀请加入该党

与此同时，APC提到州长近期对总统博拉·蒂努布的领导力、其经济改革以及医疗保健措施作出的积极表态。该党呼吁穆罕默德结束与APM的政治联系，并正式加入APC。

声明指出，州长加入APC可为包奇州与联邦政府的合作建立一个连贯的政治平台。该党支部还表示，这可能加强州政府与联邦政府之间的协调，并改善居民获得联邦项目的机会。

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