南非教练奥斯卡·瑙豪斯出任阿联酋女子国家板球队主教练。据《The National》报道，球队在他带领下的首项赛事将是Emerging Nations Trophy；周五，阿联酋队将在阿治曼与爱尔兰队进行一场T20比赛。

目标是世界杯

瑙豪斯表示，在执教初期，他首先希望理顺日常工作流程，并在球队内形成共同的方法，而不会立即设定严格目标。与此同时，他将晋级世界杯称为战略目标。

这位教练表示，女子国家队要进入世界锦标赛，必须先通过地区资格赛，随后通过全球资格赛。瑙豪斯指出，参加世界杯是板球运动员的梦想。

阿联酋女子队此前已接近获得世界赛事参赛资格：在阿布扎比举行的比赛中，斯里兰卡以微弱优势领先这支阿联酋球队，获得了参赛席位。与此同时，阿联酋19岁以下代表队已获得明年举行的女子19岁以下T20世界杯参赛资格。

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在阿联酋和纳米比亚的工作

瑙豪斯此前曾在阿布扎比的扎耶德板球学院工作五年，至2022年为止。在返回阿联酋之前，他担任Cricket Namibia的高绩效经理。

这位教练积极评价了阿联酋队年轻的阵容，该队已拥有国际比赛经验，也拥有具潜力的后备球员。他认为，参与板球运动的人数增加，扩大了球队选拔范围，并增强了竞争。

瑙豪斯的球员生涯实际上在大约22岁时结束，当时他决定专注于教练工作。那时，他在斯泰伦博斯大学学习体育科学，专攻教练培训、力量与体能训练。

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