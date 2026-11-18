迈凯伦车手奥斯卡·皮亚斯特里将在拉斯维加斯大奖赛的发车位上被罚后退10位。车队将在他的赛车上安装本赛季第五台内燃机，超过了每位车手获准使用四台此类动力单元的限额。

赛季第五台发动机

据天空体育报道，更换发动机是由于出现了可靠性问题，车队未说明该问题的具体性质。拉斯维加斯街道赛道拥有一条长1.2英里的直道，车手会以全速通过，因此迈凯伦认为皮亚斯特里将能够追回名次。

迈凯伦还确认，皮亚斯特里和他的队友兰多·诺里斯的赛车将获得新规格涡轮增压器。在发动机升级后，动力单元供应商梅赛德斯提供了该部件。车队预计这一部件将带来相对较小的性能提升。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

MCL40的升级

迈凯伦还为拉斯维加斯站准备了MCL40的升级，其中主要升级将是新的底板。在自由练习赛期间，车队计划测试降低空气阻力的方案，随后决定是否在周五使用这些方案。

在赛季还剩三站时，迈凯伦正试图缩小与红牛之间17分的差距，以争夺车队积分榜第三名。车队此前已将升级带到巴西，而兰多·诺里斯赢得了圣保罗大奖赛。

关注我们在