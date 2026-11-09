据天空体育新闻报道，澳大利亚迈凯伦车手奥斯卡·皮亚斯特里在巴西圣保罗大奖赛后立即终止了与由前一级方程式赛车手马克·韦伯和安·韦伯领导的管理团队的合作。

七年合作

马克·韦伯于2019年开始与皮亚斯特里合作，当时后者参加初级方程式开轮赛车赛事。随后，皮亚斯特里连续获得三级方程式和二级方程式年度冠军，并于2023年代表迈凯伦完成一级方程式首秀。

皮亚斯特里感谢马克和安·韦伯在过去几年中提供的支持和建议。据他表示，他们的帮助在他一级方程式职业生涯初期尤为宝贵。

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韦伯的声明

韦伯表示，他和安为自己在皮亚斯特里职业生涯发展中所发挥的作用，以及帮助他进入一级方程式而感到自豪。他指出，本赛季他们已经减少了在赛道上的露面次数，参加的分站赛更少。

韦伯表示，双方共同决定，现在是结束管理协议的时候了。他称，这将使皮亚斯特里能够在新的管理架构下继续职业生涯，也让韦伯夫妇能够开展新的项目。

韦伯还在皮亚斯特里于2022年从阿尔派转投迈凯伦的过程中发挥了关键作用。当时，国际汽联合同认可机构作出了对阿尔派不利的裁决，随后迈凯伦确认皮亚斯特里将从2023赛季起取代丹尼尔·里卡多。在圣保罗大奖赛中，皮亚斯特里获得第六名，落后于比赛冠军、其队友兰多·诺里斯56秒。

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