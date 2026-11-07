佐治亚州联邦参议员乔恩·奥索夫以不足一个百分点的优势，在一项关于民主党选民会在2028年总统选举前的初选中支持谁的民调中位居首位。在中期选举前几天进行的AtlasIntel民调中，他领先于众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯，澳大利亚广播公司新闻报道。

民主党的潜在候选人

39岁的奥索夫在一年前还没有出现在有关可能争夺总统提名者的预测中。在佐治亚州这一选举结果可能摇摆的州连任联邦参议员、获得第二个任期后，他越来越被视为民主党的潜在候选人。

与此同时，奥索夫最近公开否认有竞选白宫的计划。在10月的一场辩论中，他表示自己对竞选该职位不感兴趣。

批评特朗普

奥索夫因直接批评美国总统唐纳德·特朗普而受到关注，他称特朗普腐败且不适合担任公职。在集会上，这名参议员的助手迅速剪辑其演讲片段，并在社交媒体上发布视频，目标受众是较年轻的选民。这让他获得了“第一位极度在线的参议员”这一绰号。

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这名参议员还批评总统关税，呼吁废除特朗普大部分减税措施，并主张结束与伊朗的战争。就中东问题，奥索夫表示，他重视以色列的安全以及无辜巴勒斯坦人的生命。白宫对他的言论作出回应，而特朗普则将这名参议员的外貌比作喜剧角色皮威·赫尔曼。

澳大利亚血统

奥索夫的母亲希瑟·芬顿出生于悉尼。她的母亲来自布里斯班，父亲来自墨尔本的富茨克雷。芬顿23岁时搬到亚特兰大，并成为New Power PAC的联合创始人。该组织致力于增加佐治亚州担任公职的女性人数。

据Nine报业2021年报道，奥索夫此前拥有澳大利亚公民身份，但已放弃该身份。在接受TMZ采访时，他称澳大利亚文化很随意，但指出Vegemite的味道需要适应。

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