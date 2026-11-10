最后一辆生产的2010年梅赛德斯-奔驰 SLR McLaren Stirling Moss将于2026年11月26日至12月3日由RM Sotheby's拍卖行拍卖。该车的预估价超过600万美元。正如Motor1报道，自2009年12月出厂以来，这辆车仅行驶了32.9英里，约53公里。

75辆中的最后一辆

梅赛德斯-奔驰和迈凯伦在2009年6月至12月期间生产了75辆SLR McLaren Stirling Moss。这辆车是该系列的最后一辆。该车型没有挡风玻璃、侧窗和车顶。

该车配备一台5.4升机械增压V8发动机，功率为650马力。制造商宣称其可在3.5秒内加速至每小时60英里，最高时速为每小时220英里。

来源与配置

该车于2010年3月16日首次在瑞士沃州登记注册。此后，它归科威特王室所有，王室持有该车至2024年。之后，现任车主购得该车，并将其送拍。

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车身采用Fire Opal Red涂装，该系列中仅有几辆车采用这一颜色。内饰采用红色皮革，并配有黄色对比缝线，采用工厂称为Silver Arrow的方案。内饰没有使用常见的碳纤维，而是采用Alutex复合材料，制动卡钳则采用金色饰面。该车还配有原厂音响系统，只有少数SLR McLaren Stirling Moss安装了这一系统。

在美国注册

75辆汽车中没有一辆按照美国规格制造。不过，这一辆通过了联邦认证，并登记可在美国道路上使用。相关工作由G&K Automotive Services于2026年完成。

美国针对具有历史或技术价值的稀有汽车设有NHTSA Show or Display计划，允许其在道路上有限使用。由于缺少挡风玻璃和常规玻璃配置，该车不符合标准联邦安全要求，因此该计划让车主能够在美国合法使用此类汽车。

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