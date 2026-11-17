伊朗越来越多受过教育的年轻人因战争带来的不确定性、经济困难、社会限制以及影响自身未来的机会有限而考虑移民。德国之声报道称。

土耳其作为中转点

一名约35岁的女医生要求匿名。她表示，在吉娜·马赫萨·阿米尼于警察拘留期间死亡后，她早在2023年就决定离开伊朗。据她称，美国和以色列针对伊朗的战争加快了这些计划。

自夏初以来，她与家人一直住在土耳其的一套租赁公寓中，并计划日后搬到德国。这名女医生花了两年时间才获得德国对其职业资格的认可。她向德国驻德黑兰大使馆申请预约，但该外交机构于2025年夏季因12天战争而关闭。

土耳其允许伊朗公民免签入境最多90天。自最近一轮冲突开始以来，数千名伊朗人越过土耳其边境，其中许多人试图办理居留许可，而非申请庇护。根据土耳其官方统计数据，2025年该国居住着近10万名伊朗公民。

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对未来失去信心

寻求离开伊朗的人中包括学者、熟练专业人士和学生。他们中的一些人希望在欧洲或北美定居，因为他们在受战争影响的伊朗经济中看不到前景。

影响他们决定的不仅是经济原因。吉兰大学2025年的一项研究发现，社会参与机会与学生移民意愿之间存在统计学显著关联：那些认为自己在伊朗塑造未来的机会更少的人，更常考虑离开。

约25岁的马赫萨已收到德国一所大学的录取确认。另一名受访者、23岁的工程师阿里正准备申请伊朗一所国立大学的硕士项目，以获得更多资格，并在之后出国，最好能获得奖学金。

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